Iğdır'da kendini avukat olarak tanıtan kişi tutuklandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da kendini avukat olarak tanıtan ve yanında sürekli avukat cüppesi bulunduran kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B. isimli bir şahsın kendisini avukat olarak tanıtıp menfaat sağladığını tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan ekipler, S.B'yi yakalayıp üzerinde arama yaptı.

Aramada avukat cüppesi ve çok sayıda evrak bulunan S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumundan hırsızlık" suçlarından tutuklandı.

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