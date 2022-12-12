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IĞDIR (AA) - Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, vefatının 19. yılında Iğdır'da anıldı.

Iğdır Azerbaycan Dil Tarih Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince kentteki Azerbaycan Kültür Evi'nde düzenlenen anma programı, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla devam eden programda, Aliyev'in hayatının anlatıldığı sunumlar yapıldı.

Derneğin Başkanı Ziya Zakir Acar, burada, Azerbaycan ve Türkiye'nin, tarihin zor dönemlerinde hem bu toprakların bağımsızlığını kazanmasında hem de Anadolu'nun düşmana karşı savunulmasında kader birliği yaptığını söyledi.

1993-2003 yılları arasındaki 10 yıllık dönemi kapsayan Haydar Aliyev döneminde, Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin büyük aşama kaydettiğini vurgulayan Acar, "Büyük lider merhum Haydar Aliyev döneminde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri başta siyaset ve ekonomi olmak üzere, hemen hemen tüm sosyal alanlarda büyük gelişme göstermiştir. Zamanla iki ülke arasındaki yakınlık, yapılan çalışmalarla stratejik ortaklık düzeyine ulaşmıştır. Azerbaycan'ın tarihinde iz bırakmış olan ve 'can' yapan bugünkü konuma gelmesinde etkin rol oynayan merhum Haydar Aliyev, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin pekiştirilmesinde attığı adımlarla da öne çıkmıştır." dedi.

Acar, "Haydar Aliyev, sağlığında ve ülkesinin devlet başkanlığı döneminde geçmişe dayalı deneyimleri ile çok usta bir satranç oyuncusu olduğunu da ortaya koymuştur. Geleceği iyi okumuş, Azerbaycan'ı sağlam zemine oturtabilme becerisini de göstermiş olan merhum Haydar Aliyev'i rahmet ve saygıyla anıyoruz. " ifadesini kullandı.

Programa, Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi öğrencileri de katıldı.

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