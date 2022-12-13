Iğdır'da "Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi" konferansı düzenlendi

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IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesinde "Türkiye Yüzyılı Gençlik ve Üretim Stratejisi" konferansı düzenlendi.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul Üyesi Ayşe Türkmenoğlu, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Genel Başkanı Abdullah Çalışkan, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) Genel Başkanı Bilal Okudan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Alma, Türkiye'nin tarihi bir şahlanışın arifesinde olduğunu aktardı.

Iğdır Üniversitesinin bu süreçte genç beyinleri irfan ile yoğurmaya devam edeceğini belirten Alma, şöyle konuştu:

"Gençliğin bilgi ve tecrübeyle donatıldığı, üretimin öz kaynaklarla beslendiği, teknolojinin yerli kaynaklarla inşa edildiği bu yeni çağda dünya ölçeğinde saygın yerini almaya çalışan Türkiye, artık halkıyla mutlu, komşularıyla barışık ve saygı duyulan bir noktaya çıkacaktır. Biz de Iğdır Üniversitesi olarak bu zorlu ve onurlu yürüyüşe, genç beyinleri ilim ve irfanla yoğurarak ve daha da önemlisi onlara 'Büyük Türkiye Rüyası'nı görecekleri imkanları hazırlayarak destek olmuş olacağız. Çünkü bilgi en büyük güçtür."

- "Türkiye olarak çok güzel yarınlara gideceğiz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu da dünyada yaşanan krizlere değinip, sınırların yeniden dizayn edildiğini belirtti.

Tüm dünyanın gözünün Türkiye'nin üstünde olduğunu, zayıflaştırılmaya çalışılan bir ülke konumunda bulunduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, "Ama bizler buna hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Dünyayı bekleyen gıda krizinden Türkiye etkilenmeyecek. Sizler mesleklerinizde ilerleyerek, çiftçimiz ve sanayicimiz üretim yaparak velhasıl hepimiz üreten bir Türkiye olarak çok güzel yarınlara gideceğiz." diye konuştu.

TDPV Genel Başkanı Çalışkan da gençlerin kendilerini gelecek için iyi hazırlamaları gerektiğini belirtti.

"Eğer 'Büyük Türkiye', 'Türkiye Yüzyılı' diyorsak bunu hep birlikte başaracağız" diyen Çalışkan, Türkiye'nin sözünün her yerde daha çok dinlenmesi için her kesime büyük görevler düştüğünü söyledi.

GENÇKONFED Genel Başkanı Okudan da gençleri sahip oldukları yetenek ve beceriler doğrultusunda geleceğe hazırlamanın kendilerinin ve devletin öncelikli görevlerinden olduğunu aktardı.

Soru-cevap bölümünün ardından sona eren programa katılanlara Rektör Alma, çeşitli hediyeler ve teşekkür belgesi takdim etti.



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