Kadınlar "köy yaşam merkezi"nde atıl kumaşları ürüne dönüştürüyor

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IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Iğdır ve ilçelerindeki kadınlar, atıl kumaşları el becerileriyle köy yaşam merkezlerinde ürüne dönüştürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Iğdır'da 9 köy yaşam merkezi kuruldu.

Merkezdeki kurslara katılan 236 kadın, dikiş ve örgü eğitimlerinin yanında evlerinde kullanılmayan giysi, perde benzeri kumaşlar ile iplerden masa, sehpa örtüsü, patik ve kazak üretiyor.

Bir araya geldikleri merkezlerde keyifli sohbetler yapıp sosyalleşen kadınlar, el becerileriyle dönüşüme kazandırdıklarını yakınlarına ve halk eğitimi merkezi sergilerini gezenlere satarak kazanç sağlıyor.

Aşağı Erhacı köyündeki merkeze gelen kadınlar, el becerilerini geliştirmek için usta öğreticilerden dokuma, dikiş ve nakış eğitimi alıyor.

- "Köy gençleri için de sportif kurslarımız da verilmektedir"

Iğdır Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Ölmez, AA muhabirine, kentteki merkezlerde çok sayıda kadın katılımcının olduğunu söyledi.



Merkezlerdeki tüm çalışmaların yöre kadınlarına uygun şekilde tasarlandığını ifade eden Ölmez, şöyle konuştu:

"Bu kurslar sayesinde eğitim gören kadınlar burada yaptıkları el işi ürünlerden elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Okuma-yazma, el işçiliği, dikiş-nakış ve göçer ailelerin çocuklarının eğitimlerinden geri kalmamaları bağlamında kurslar veriyoruz ayrıca köy gençleri için de sportif kurslarımız da verilmektedir."

- "Bu çalışmalarla kadınlara ek gelir sağlıyoruz"

Usta öğretici Aynur Kalafat ise kadınlara yönelik açtıkları kurslarda daha çok atıl durumdaki materyalleri değerlendirdiklerini belirterek, "Kullanılmayan giysi, perde ve örtü benzeri ne varsa değerlendirerek geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu çalışmalarla kadınlara ek gelir sağlıyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Samiye Angay, buradan elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağladıklarını anlattı.

Kazançlarını okula giden çocukları için harcadıklarını kaydeden Angay, "Daha önce evimizde kendi bildiğimiz örgüleri yaparak ek gelir sağlamaya çalışıyorduk. Şimdi bu kursun açılmasıyla daha değişik şeyler dokumaya başladık. Bize imkan verilirse daha çok çalışma yapmayı planlıyoruz." dedi.

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