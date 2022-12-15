Iğdır'da yasa dışı yollarla ülkeye getirilen külçe altın ele geçirildi

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Ermenistan'dan yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 1 kilogramlık külçe altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, kentteki bir kargo şirketinin aracında arama yapıldı.

Aramada, Ermenistan'dan kaçak yollarla getirildiği belirlenen 22 ayar 1 kilogramlık külçe altın bulundu.

Külçe altını batı illerine göndermek amacıyla kargoya verdiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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