Iğdır'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

AFAD gönüllülerinin de katıldığı tatbikatta, Aşağı Erhacı Köyü İlk ve Ortaokulundaki öğrenciler afetlere karşı bilgilendirildi.



Eğitim kapsamında öğrencilere 11 dakikalık deprem anında neler yapılması gerektiği konusunda film izletilerek, "çök, kapan ve tutun" hareketi yaptırıldı.

Daha sonra AFAD personeli ve gönüllüleri, senaryo gereği meydana gelen depremde, öğrenci ve öğretmenleri tahliye ederek toplanma alanına götürdü.

Burada yapılan sayımın ardından öğrencilere olası bir yangında nasıl müdahale edileceği konusunda da eğitim verildi.



Teorik bilgilerin ardından okul bahçesinde kontrollü olarak çıkarılan yangına, yangın tüpleriyle müdahale edildi.



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