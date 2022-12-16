Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda çeşitli miktarda esrar, uyuşturucu hap, reçine esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

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