İkna çalışmaları sonucu teslim olan kadın terörist, ailesiyle buluştu

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır polisinin ikna çalışmaları sonucu teslim olarak ailesiyle buluşturulan kadın terörist, örgüt mensuplarına "teslim olun" çağrısı yaptı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 2014'te PKK'ya katılarak Irak'ın kuzeyinde örgütün kamplarına götürülen Y.T, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünün sürdürdüğü çalışmalar sonucu ailesinin de desteğiyle teslim olmaya ikna edildi.

Irak'tan alınarak Türkiye'ye getirilen Y.T, Iğdır'da kendisini bekleyen ailesiyle görüştü.

Y.T, örgüte katılım sürecini, PKK'nın kamplarında yaşadıklarını, gördüğü baskıları, örgütteki korku ve paniği anlattı.

Genç yaşta kandırılarak örgüte katılımının sağlandığını belirten Y.T, "Örgüte Şemdinli'den katıldım. Beni Irak bölgesine geçirdiler, 6 ay boyunca orada kaldım ve eğitim verdiler." dedi.

- "Kendilerinin yapamayıp da size dayattıkları şeyler var"

"Oradaki (kamplardaki) insanlık dışı yaklaşımlar insanın pişman olmasına yetiyor." diyen Y.T, kendisi gibi ailesine kavuşmayı isteyen birçok insanın bulunduğunu söyledi.

Örgüttekilere "teslim olun" çağrısında bulunan Y.T, şöyle devam etti:

"Benim gibi oradan dönmeyi isteyip de çekinen, tedirgin olan, örgütten korkan birçok insan var. Bunlardan birisi de benim arkadaşımdı, o korkuyla ve dönememe korkusuyla öldü. Kendi zaruri ihtiyacınızı bile karşılayıp karşılamamanıza onlar karar veriyor. Her türlü baskı var, kendilerinin yapamayıp da size dayattıkları şeyler var. Hapis cezası var, tecrit dedikleri bir şey var. Aynı ortamda kimse seninle hiçbir şekilde iletişim kurmuyor, uzun süreli oluyor. Kaçmaya eğilimi olan, bunu yapmak isteyen birçok kişi var ama örgüt bir şey yapar mı korkusuyla yapamayan, dönemeyen çok kişi var."

- "Teslim olma sürecim gayet iyi geçti"

Örgüt içinde "Türkiye'de güvenlik güçlerinin kötü muamelesi olduğu"nun anlatıldığını belirten Y.T, teslim olduktan sonra bunun böyle olmadığını gördüğünü, polislerce sıcak karşılandığını aktardı.

Y.T, şöyle devam etti:

"Polisten hiç anlatıldığı gibi bir yaklaşım görmedim, bunu hür irademle söyleyebilirim. Yaklaşımlardan son derece memnun kaldım. Kesinlikle bir tutuklu gibi yaklaşım sergilenmedi, misafirlikteyim gibi yaklaşım gösterdiler. Teslim olma sürecim gayet iyi geçti."

- "İlk fırsatı bulduğumda kaçtım"

Terör örgütü PKK'nın içinde bulunanlara seslenen Y.T, şunları kaydetti:

"Onlara önerim, doğru zamanı ve fırsatı buldukları zaman teslim olmalarıdır çünkü ben de ilk fırsatı bulduğumda kaçtım. Kendilerine, ailelerine ve devletlerine yaptıkları hatanın telafisi ancak böyle olabilir. Fırsatını bulduklarında kaçmaları kendilerine yapabilecekleri en büyük iyilik olur."

Türkiye'nin yürüttüğü operasyonların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son teknolojik silahlarının örgüt üzerinde ciddi bir korku oluşturduğunun altını çizen Y.T, "Günlük yaşam buna göre şekilleniyor. Görüntü vermemek adına birçok önlem almaya çalışıyorlar. Herhangi bir hareketlilik yaşanmasın diye uğraşıyorlar." diye konuştu.

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