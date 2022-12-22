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Iğdır'da husumetli iki aile Vali Sarıibrahim'in girişimiyle barıştırıldı

AA

Iğdır'da husumetli iki aile Vali Sarıibrahim'in girişimiyle barıştırıldı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da iki aile arasındaki 5 yıllık husumet barışla sona erdi.

Halfeli beldesinde yaşayan Aras ve Safa ailelerinin barıştırılması için Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile kanaat önderleri devreye girdi.

Sarıibrahim ve kanaat önderlerinin çalışmaları sonucu iki aile, Halfeli beldesinde düzenlenen törenle barıştırıldı.

Barış töreninde konuşan Vali Sarıibrahim, "Kardeşliği, birliği burada görüyoruz. Rabbim milletimizi, memleketimizi, devletimizi daima bir ve beraber kılsın." dedi.

Duaların edildiği törende iki aile bireyleri el sıkışıp barıştı.

Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, kanaat önderleri ve ailelerin mensupları katıldı.

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