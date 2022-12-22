Iğdır’da kamyon ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır‘da kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır’a gider Baran Ö. yönetimindeki ponza yüklü 04 D 5780 plakalı kamyon, Suveren köyü mevkisinde karşı yönden gelen 04 D 0885 plakalı kamyonete çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonrası alev alan kamyonu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Baran Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonette bulunan Ahmet G. ve Nedim G. ise yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

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