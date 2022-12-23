Atıl malzemeler köy çocuklarına eğitim seti ve oyuncak oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıl malzemeler köy çocuklarına eğitim seti ve oyuncak oluyor

AA

Atıl malzemeler köy çocuklarına eğitim seti ve oyuncak oluyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Iğdır'da kadınların doğa ve evlerden topladığı atıl malzemeler, köy çocuklarına oyuncak ve eğitim seti oluyor.

Halk Eğitimi Merkezinde açılan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı'na katılan 26 kadın, burada 930 saat eğitimle el becerilerini geliştirip sertifika aldı.

Doğa ve evlerden topladıkları karton, pet, plastik, bez, deri, keçe, ip ve düğme gibi atıl malzemeleri kursa getiren kadınlar, bunlardan oyuncak ve fen-matematik eğitim setleri üretmeye başladı.

Oyuncak ve setler, daha sonra dağ köyleri gezilerek buradaki okullarda eğitim alan ana sınıfı öğrencilerine teslim ediliyor.

Bu zamana kadar 12 köy okulluna ulaşan kursiyerler, son olarak gittikleri Mezra ve Alibey köyü okullarında ana sınıfı öğrencileriyle vakit geçirip hediyelerini verdi.

Iğdır Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Ölmez, AA muhabirine, kursiyerlerin geri dönüşüm ve çocuk gelişimi konularında eğitim aldığını söyledi.

Ölmez, "Yaklaşık 930 saat ders alan kadın kursiyerler, sertifikalarını alıp meslek sahibi oluyor. Biz de ürettikleri oyuncak ve eğitim materyallerini köylerdeki anaokullarına ulaştırmaları için her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Usta öğretici Songül İpek ise kursta mesleki anlamda bilgi ve beceri kazanan kadınların aldıkları sertifikalarla özel sektörde çalışabileceğini vurgulayarak, "Onlarla yaptığımız birbirinden güzel oyuncakları köy çocuklarına dağıtıyoruz. Onların yüzlerindeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Hiçbir şey başaramayacağımı düşünüyordum"

Kursiyerlerden Ruşen Temel de kursta sosyalleşmenin yanı sıra bilgi ve beceri eğitimi alıp üretime katıldıklarını belirtti.

Sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Temel, "Oyuncakları yapıp bunu köy çocuklarına ulaştırmamız bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Rukiye Kılıç ise kurs sayesinde öz güven de kazandığını anlatarak, "Daha önce hiçbir şey başaramayacağımı düşünüyordum. Burada el becerimin ne kadar iyi olduğunu gördüm. Kursta çocukların mutlu olacağı şeyler üretiyoruz, bu da bizi daha mutlu ve motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönüllüler tarafından Şehit Teğmen Güngör Dolunay adına Iğdır'da kütüphane kuruldu
YEREL HABERLER Gönüllüler tarafından Şehit Teğmen Güngör Dolunay ...
Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Iğdır'da yoğun sis etkili oluyor
Iğdır’da kamyon ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Iğdır’da kamyon ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 ...
(Görüntülü) IĞDIR - MİNİBÜSE ÇARPARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİKTEN YANAN TIR?IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) IĞDIR - MİNİBÜSE ÇARPARAK ŞARAMPOLE ...
Minibüse çarparak şarampole devrildikten yanan TIR´ın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Minibüse çarparak şarampole devrildikten yanan TIR´ın ...
Iğdır'da husumetli iki aile Vali Sarıibrahim'in girişimiyle barıştırıldı
YEREL HABERLER Iğdır'da husumetli iki aile Vali Sarıibrahim'in ...
Iğdır'da ak kuyruksallayan kuşu görüntülendi
YEREL HABERLER Iğdır'da ak kuyruksallayan kuşu görüntülendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.