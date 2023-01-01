Iğdır Vali Vekili Karakaş görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

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IĞDIR (AA) - Iğdır Vali Vekili Ömer Said Karakaş ve beraberindekiler, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ile memurları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Vekili Karakaş, beraberindeki Garnizon Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Sevgi Evleri, yurtta kalan üniversite öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğü, Iğdır Devlet Hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Alican Hudut Karakolu, Kılıçlar uygulama noktası, Suveren Jandarma Karakolu ve Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği'ne ziyarette bulunan heyettekiler, güvenlik güçlerinin de yeni yılını tebrik etti.

Ziyaretler esnasında çocuklar, öğrenciler, personel ve güvenlik güçleriyle sohbet eden protokol üyeleri, yeni yılın hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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