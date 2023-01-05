Iğdır Jandarma Komutanı Karaca ve Emniyet Müdürü Yonca AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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IĞDIR (AA) - Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ile İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karaca ve Yonca, haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Karaca, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", çevre-yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğraflarına oy verdi.

Emniyet Müdürü Yonca da haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", çevre-yaşam kategorisinde ise Mesut Varol'un "Beslenme saati" karelerini seçti.

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