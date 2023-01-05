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Türk yönetmen Tekin Girgin, Iğdır'da gençlerle buluştu:

AA

Türk yönetmen Tekin Girgin, Iğdır'da gençlerle buluştu:

IĞDIR (AA) - ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2022 Emmy Ödülleri'nin jürisine seçilen Türk yönetmen Tekin Girgin, Iğdır Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Iğdır Üniversitesi Genç İletişimciler Topluluğu ile Gençlik Merkezi Sinema Kulübü'nün ortak düzenlediği "Film Günleri" programına konuk olan Girgin, genç iletişimcilere yaşam öyküsünü anlattı, bazı tavsiyelerde bulundu.

Tekin Girgin, öğrencilere, sınırsız hayaller kurmalarını ve bunlara sadık olmalarını önerdi.

Disiplinli çalışmanın öneminden bahseden Girgin, şöyle konuştu:

"İnsanın istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Memleketimizde maalesef bize imkansızlığı öğretirler. Hayır, siz emek verdikten sonra mutlaka hedefinize ulaşırsınız. Ben sizden daha zeki olduğum için Hollywood'a gitmedim. Çaba göstermeniz, disiplinli ve cesur olmanız çok önemli. Buradan Ağrı Dağı'na baktığınız zaman o kadar büyük bir dağ görüyorsunuz ki zirvesine çıkmanın imkansız olduğunu düşünüyorsunuz ama tırmanmaya başladığınız zaman bir bakıyorsunuz zirveye ulaşmışsınız."

Girgin, gençlerden kültürlerini tanımalarını ve yaşatmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Ben Amerika'ya gittiğimde mümkün olduğu kadar kültürümü unutmadım. Tayland'a gittiğimde çayımı ve demliğimi yanımda götürürüm, semaverim var. Kaliforniya'da semaverimi yakıyorum. İnsanı ayakta tutan şey kültürüdür. Amerika'ya gelip Amerikalı'dan daha çok Amerikalı olmaya çalışan arkadaşlarımız var, çok komik duruma düşüyorlar. Siz istediğiniz kadar farklı bir elbise giyin, kendinizi değiştiremezsiniz. Mantıksal olarak gelişmeli, modernliği öğrenmelisiniz. Amerika'yı dünyaya güçlü bir ülke olarak tanıtan en büyük şey filmlerdir. ABD bu gücü çok iyi kullanıyor. Kendi kültürünü, teknolojisini her şeyini o filmlerle tanıtıyor. Bir jenerasyon Hollywood filmleriyle büyüyor. Bu bir stratejidir, çok büyük bir silahtır, savaşla kazanamadığını filmlerle kazanmıştır."

Girgin, sinemaya meraklı öğrencilere gruplar halinde senaryo yazıp kısa filmler çekmelerini tavsiye etti.


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