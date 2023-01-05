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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da "Matematik Seferberliği" başlatıldı

AA

Iğdır'da "Matematik Seferberliği" başlatıldı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Matematik Seferberliği" projesi hayata geçirildi.

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak, öğrencilere bu dersi küçük yaştan sevmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Matematik Seferberliği" ile Iğdır’daki öğrencilerin matematiği daha çabuk öğrenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Cumhuriyet Ortaokulundaki matematik öğretmeni Engin Kuas, öğrencilere matematiksel düşünme becerisi kazandırmak için matematik eğitiminin içine analitik düşünme becerisi, akıl ve zeka oyunları gibi etkinlikleri ekleyerek öğrencilere matematiği sevdiriyor.

Öğretmen Kaus gazetecilere yaptığı açıklamada, Iğdır'da öğrencilerin proje sayesinde matematiği daha çabuk öğrendiğini söyledi.

Matematiği çocuklara somut şekilde anlattıklarını belirten Kaus, "Matematiği çocukların daha çok sevebileceği hale getirmek için akıl zeka oyunları, robotik kodlama ve bahçe etkinliklerini işin içine aldık. Sonuçta çocukların matematiğe ön yargılarının kırıldığını ve matematiği daha severek yaptıklarını, problem çözme konusunda çocuklarının zihninin geliştirdiğini gördük." dedi.

Kaus, sadece oyunlarla çocuklara matematik öğretmedikleri ifade ederek, her hafta il genelinde online matematik denemeleri yaptıklarını dile getirdi.

Okul Müdürü Rahim Aktaş da, okul olarak projeye destek verdiklerini anlatarak, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı bu matematiği somutlaştırarak verme projesine matematik öğretmenlerimiz büyük destek verdi. Engin öğretmenimiz bu etkinliği öğrenci üzerinde deneyerek, yaşayarak da etkin şekilde öğreterek matematiğe katkıda bulunuyor. "diye konuştu.

Öğrencilerden Rojda Timur ise proje ile matematiğe karşı ön yargısının kırıldığını ve matematik dersinin daha zevkli hale geldiğini sözlerine ekledi.

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