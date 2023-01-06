Iğdır'da düzensiz göçmen gibi davranan jandarma 2 insan kaçakçısını yakaladı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Dilucu bölgesinde Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriyede, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlenen Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, insan kaçakçılığı yapan şüphelilerin göçmenlere konum göndereceği ve onları bu noktadan alıp batı illerine göndereceği öğrenildi.

Bunun üzerine kılık değiştirerek düzensiz göçmen gibi davranan jandarma ekipleri, zanlıların söz konusu bölgeye gelmesini bekledi.

Yaklaşık 6 saat sonra hafif ticari araçla düzensiz göçmenleri almaya gelen 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

Yakalanan 6 düzensiz göçmen de Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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