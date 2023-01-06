Iğdır Valisi Sarıibrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıibrahim, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.
Fotoğrafları tek tek inceleyen Sarıibrahim, spor kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" ve Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "İdlib'de kar" ile Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarına oy kullandı.
Sarıibrahim, tüm fotoğrafların anlamlı ve yaşananları anlatan kareler olduğunu söyledi.