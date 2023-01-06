Iğdır Valisi Sarıibrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dikkatsiz turist viral oldu! Telefonla çekmeye devam etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıibrahim, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Sarıibrahim, spor kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" ve Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", çevre-yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "İdlib'de kar" ile Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarına oy kullandı.

Sarıibrahim, tüm fotoğrafların anlamlı ve yaşananları anlatan kareler olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.