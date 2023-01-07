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Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar havalar soğuyunca yerel kuşlara kaldı

AA

Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar havalar soğuyunca yerel kuşlara kaldı

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar, göçmen kuşların sıcak bölgelere gitmesiyle yerel kuşlara kaldı.

Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan sulak alanlar, ilkbahar, yaz ve sonbahar döneminde yüzlerce göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Havaların soğumasıyla göçmen kuşların sıcak bölgelere giderken, kışı bölgede geçirecek sakarmeke, balıkçıl türleri, leylek, sutavuğu, yeşilbaş ördek gibi yerel kuşlar, sulak alanlarda beslenirken görüntülendi.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, Ağrı Dağı civarındaki sulak alanların her mevsim kuşlar için önemli olduğunu söyledi.

- "Iğdır'daki tüm göçmen kuşlar güneye gitti"

Bu alanlarda yoğun bir göç hareketliliği yaşandığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Havaların soğumasıyla Kuzey Yarım Küre'den Güney Yarım Küre'ye bir göç başladı ve şu an bitti. Iğdır'daki tüm göçmen kuşlar güneye gitti. Şu an buradaki sulak alanlarda yerel kuşlar kalmış durumda. Bunlara örnek sakarmeke, yeşilbaş ördek ve gri balıkçıl türleri diyebiliriz. Yazın yaz göçmenleri burayı kullanıyor, transit göçmenler de buraya geliyor. Kışın gelmesiyle önemli kış ziyaretçileri geliyor, yaz göçmenleri gidiyor. Yani yılın her döneminde Iğdır'ın sulak alanları, Ağrı Dağı Milli Parkı kuşlar açısından zengin."

Çelik, ilkbaharda Afrika'ya göç eden kuşların geri döneceğini belirterek havaların ısınmasıyla mart ayında güneyden kuzeye bir hareketliliğin yaşanacağını dile getirdi.

Iğdır'ın kuşların göç rotası üzerinde olduğunu hatırlatan Çelik, "Havaların ısınmasıyla birlikte artık yaz göçmen türlerini burada görmek mümkün olacaktır. Bu yılki gözlem çalışmalarımız yoğun geçti. Kuşlar için yeni zengin habitatlar ortaya çıkardık, o alanlarda gözlemlerimizi yoğunlaştırdık. Havaların ısınmasıyla birlikte eksik kalan çalışmalarımızı tamamlamaya çalışacağız. Şu an bölgedeki önemli olan birkaç kuş tür üzerinde çalışmalarımız başlamıştı, baharın gelmesiyle birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

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