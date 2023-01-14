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Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı

AA

Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da su maymununun beslenme ve temizlenme anları görüntülendi.

Kürk üretimi için Güney Amerika'dan çevre ülkelere getirildikten sonra buradaki çiftliklerden kaçan su maymunları (Myocastor coypus), Ağrı Dağı eteklerinde yaşıyor.

Bazen sulak alanlarda yüzerken bazen de beslenirken görülebilen su maymunları, ana vatanları Güney Amerika'nın ılıman iklimini aratmayan Iğdır'daki sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Halk arasında "esrarengiz fare" olarak da adlandırılan su maymunları, bölgenin en ilgi çeken yaban hayvanları arasında yer alıyor.

Milli parkta çalışma yapan AA ekibi, bir su maymununun beslenme ve temizlenme anlarını kayıt altına aldı.

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