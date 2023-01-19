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IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin en kurak illerinden Iğdır'ın çorak arazilerinde geçen yıl 200 bin fidan ve tohum toprakla buluşturuldu.

Iğdır'da kuraklık ve erozyonla mücadele çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman İşletme Genel Müdürlüğü ve Iğdır Valiliğince, Ağrı Dağı ve Aras Dağları'ndaki çorak toprağın erozyonla taşınmasının önlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Söz konusu dağlardaki çorak arazilerde geçen sene yapılan teraslama çalışmalarının ardından 50 bin karaçam, sedir, sarıçam, mavi servi, akçaağaç ve akasya fidanı dikildi. Yıl boyunca oldukça düşük yağış alan bölgedeki teraslara kuraklığa ve zorlu şartlara dayanıklı 150 bin badem ağacı tohumu ekildi.

- Toprak taşınımı da engellenecek

Yapılan çalışmayla erozyon nedeniyle gerçekleşen toprak taşınımının engellenmesi ve doğanın yeşillendirilmesi hedefleniyor.

Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, AA muhabirine, eğimli arazilerdeki taşınmanın engellenmesi için yıl boyunca çalışma yürüttüklerini, aynı faaliyetin bu yıl da artarak devam edeceğini söyledi.

Erozyonla mücadelede özellikle kuraklığa dayanıklı ağaç türlerini seçtiklerini belirten Tazegün, "Geçen yıl toprak muhafaza, erozyonla mücadele ve ağaçlandırma kapsamında yaklaşık 2 bin 200 hektar alanda çalışma yaptık. Değişik türlerden kuraklığa dayanıklı 50 bin fidan, 150 bin de badem tohum ekimi gerçekleştirdik." dedi.

Fidan ve tohum dikimi kadar toprak işlemenin de önemini vurgulayan Tazegün, "Özellikle kurak olduğu için toprak işlemesini iyi yapıyoruz. Az da olsa yağan yağışı yerinde, bitkilerin dibinde tutmamız lazım. Bu nedenle makineyle toprak işlemesi yapıyoruz. İlimizin rakımı düşük, çanak şeklinde ve etrafı dağlarla çevrili. Yüksek yerlere biraz daha yağış yağıyor ama kent merkezine konumundan dolayı yağış az düşüyor. Bu da kuraklığı tetikliyor." diye konuştu.

Tazegül, eğimli bölgelerdeki teraslama çalışmalarının erozyonla mücadelede oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle teraslar için dikim yaptıklarına dikkati çeken Tazegün, şunları kaydetti:

"Eğer teraslamayı yapmazsak eğimli olan arazide yağmur yağdığı zaman akışa geçecek. Yaklaşık 1 metre toprak derinleştiği zaman az da olsa yağan o yağışı akışa geçmesin, yerinde tutalım ve yaz boyunca da o toprak neminden faydalanıp diktiğimiz fidan ya da ektiğimiz tohumlar yaz kuraklığını atlatsın istiyoruz. Bu çalışmalardan çok güzel bir başarı elde ettik. Özellikle badem ekimi dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Iğdır, Doğu Anadolu'da bademin toplama merkezi olacak."

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