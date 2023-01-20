Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır’da öğretmenlerin ailesini ikna etmesiyle lise okumaya başlayan Nurcan Öztürk, yarıyıl tatiline "Takdir Belgesi" ile girdi.

Gürpınar köyünde yaşayan ve ortaokulu bitirdikten sonra liseye gitmek isteyen Öztürk, ailesi izin vermeyince eğitimine devam edemedi.

Okuyamadığı için çok üzülen ve durumu öğretmenlerine bildiren Öztürk için İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürü Nurullah İnanç öncülüğünde eğitim camiası seferber oldu.

Uzun görüşmeler sonucu ailesi ikna edilen Öztürk, Borsa İstanbul Anadolu Lisesine kaydedilip pansiyona yerleştirildi.

Kısa sürede derslerine uyum sağlayan ve arkadaşlarıyla kaynaşan Nurcan, lisedeki ilk dönemini 90 puan not ortalamasıyla "Takdir Belgesi" ve "Onur Belgesi" alarak tamamladı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü İnanç, AA muhabirine, kız çocuklarının okula kazandırılması için ciddi çalışma yürüttüklerini söyledi.

Daha önce birçok kız çocuğunu okula kazandırdıklarını ifade eden İnanç, şöyle konuştu:

"Bu kızlarımızdan birisi de Nurcan kızımızdır. Nurcan 8. sınıfı bitiriyor, ailesine liseye gitmek istediğini söylüyor fakat ailesi buna sıcak bakmıyor. Kızımız bitirdiği ortaokuldaki öğretmenleriyle bu durumu paylaşıyor, bu da sonuç vermeyince okul müdürüyle görüşüyor. Okul müdürü de bize gelerek bizden yardım talep etti. Ailesiyle görüştük, ikna ettik. Nurcan'ın kalacak bir yeri olmadığını ve okula gönderilmeme nedenlerinden birinin de bu olduğu öğrendik. Hemen bir pansiyon ayarladık, öğrencimizi yerleştirdik ve Nurcan'ı okula kazandırmış olduk."

İnanç, okula kazandırdıkları Öztürk'ün başarılı olduğunu görünce mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Nurcan’ın dönem sonu notlarına baktığımızda ortalaması 100 üzerinden 90 olarak Takdir Belgesi hak ettiğini görüyoruz. Bu da açıkçası bizim bundan sonraki çalışmalarımızda bize şevk veriyor. Bir öğrencimiz kalana kadar biz bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz yüzde 100 okullaşma oranıdır." diye konuştu.

Okul müdürü Nuh Akgöz ise Öztürk'ün başarılı, zeki ve çalışkan bir öğrenci olduğunu söyleyerek, "Sadece dersleriyle değil, etrafında farkındalık oluşturabilecek nitelikli öğrencilerimizden birisi. Gerek öğretmenleri, gerek arkadaşları, gerekse okul çevresiyle son derece uyum içinde. Hedefi olan bir öğrencimiz." ifadelerini kullandı.

Nurcan Öztürk de okula gidebildiği için çok mutlu olduğunu anlattı.

Öğretmenlik hayaliyle derslerine sıkı çalıştığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu an çok mutluyum. Bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum, onların sayesinde geldim. Derslerim gayet iyi, arkadaşlarım, sınıfım, okulum çok iyi. Müdürümüz de çok yardımcı oluyor. İleride İngilizce öğretmeni olmak istiyorum, küçüklükten beri hayalimdi. Öğretmen olduktan sonra kız çocuklarına yardım etmek istiyorum."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.