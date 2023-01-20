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IĞDIR (AA) - Sovyet ordusunun Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" nedeniyle Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince, Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda katliamın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ile Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programın açılışında konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Azerbaycan Türklerinin yaşadığı katliamın, dünya durdukça anılacağını ve yeni nesiller için canlı tutulacağını belirtti.

Bu günlerin hatırlanması gerektiğini ifade eden Güliyev, şunları kaydetti:

"Büyük alimlerden biri diyor ki, 'Bu günü unutsak, gelecekte bunu bir daha yaşamış olacağız.' 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başlarında bize yaşatılan o katliamları, Bakü, Gence, Nahcivan katliamlarını ve binlerce şehit edilmiş insanlarımızı Sovyet dönemi bize unutturdu, tarih kitaplarımız bunları yazmadı, o günler anılmadı. Unutulan o katliamlar 1990 yılında bizlere yeniden yaşatıldı. Azerbaycan tarihinde 'Kara Yanvar' olarak acıyla anılan 20 Ocak tarihinin Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin yeniden başlangıcı, Sovyetler Birliği'nin ise çöküşünün başlangıç tarihidir. Biz de bugün 33. yılında bu katliamda şehit olanları anıyoruz ve anacağız. Biz artık 1991'den bu yana 32 yıldır bağımsız bir devletin mensubuyuz ve devletimizle gurur duyuyoruz."

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar da söz konusu tarihte Sovyet ordusunun Bakü'ye tanklarla girerek, insanları katlettiğini anımsattı.

Yaşanan olayları elem dolu hadise olarak nitelendiren Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O günlerde 'komünizm' kisvesi altında yoldaşlık ve yurttaşlık türküleri tüttüren Rusların ve Ermenilerin gerçek yüzü Kanlı Ocak'ta bir kez daha ortaya serilmiştir. 20 Ocak, Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrinde Sovyetler Birliği ordusu ve yerli Ermeni işbirlikçileri ile gerçekleştirdikleri Türk katliamının kanlı tarihidir. O gün haberleşme ve dayanışma imkanı yok edilmiş, silahsız, masum Azerbaycan Türkleri, devasa bir ordu ile karşı karşıya kalmışlardı. Ancak, asla geri adım atmadılar. Özgürlük hayalinden taviz vermediler. Devasa ordunun, tankların, zırhlı birliklerin özel yetiştirilmiş imha birliklerinin üzerine yumrukları, yürekleri, bedenleri ile yürüdüler. 20 Ocak, Azerbaycan Türklerinin yeniden diriliş günüdür."



Doç. Dr. Oğuzhan Aydın'ın, "Türklerin Anadolu'ya Gelişi" konulu sunum yaptığı programa Iğdır Vali Yardımcısı Ömer Sait Karakuş, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Müftüsü İrfan Açık, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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