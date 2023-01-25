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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Üniversiteli olma" hayaliyle tatilde de okulda ders çalışıyorlar

AA

"Üniversiteli olma" hayaliyle tatilde de okulda ders çalışıyorlar

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'daki Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesindeki öğrenciler, "üniversiteli olma" hayaliyle yarıyıl tatilinde okullarında öğretmenleriyle ders çalışıyorlar.

Lisenin son sınıfında okuyan 60 öğrenci için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresi tarafından yarıyıl tatilinde kamp programı düzenlendi.

Tatile gitmeyen öğretmenleri eşliğinde okulda kamp yapan, çoğunluğu okulun pansiyon bölümünde kalan öğrenciler, sınıflarında ders konularını tekrar edip test çözüyor. Öğrencilerin yemek ihtiyacı da okul pansiyonundan karşılanıyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah İnanç, AA muhabirine, başlatılan kampın öğrencilere önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Öğretmenlerin çabalarının yanı sıra öğrencilerin de kampa ilgi gösterdiğini ifade eden İnanç, "Eğitim kamplarının yanında spor salonu, kütüphanesi, pansiyonuyla çok nitelikli bir okul. Sınıflar laboratuvar ortamında. 7 bin kitabı bulunan bir kütüphanesi de var. Her anlamda fark yaratan bir okul. Öğrencilerimize bu imkanı sağlayan hem idareci kadromuza hem de öğretmen kadromuza teşekkür ediyorum." dedi.

- "Başarılarına başarı kattıklarını gördük"

Okul müdürü Vedat Ali Karasu, öğrencilerin kampa yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatilinde öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak, başarılarına başarı katmak adına böyle bir kamp gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz açısından gayet başarılı bir çalışma oldu. Öğrencilerimizi bu süreçte yaptığımız sınavlarla kontrol ettik, başarılarına başarı kattıklarını gördük. Gayet başarılı bir kamp geçiriyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerden Arif Koçak, öğrencileri üniversite sınavlarına sıkı hazırladıklarını anlattı.

Soru çözümlerinin yanında öğrencilere rehberlik de yaptıklarını vurgulayan Koçak, "Sabah soru çözümünü, öğleden sonra ise çözülemeyen soruların öğretmenlerle çözümünü sağladık. Tüm öğretmenlerimizle özellikle rehberlik açısından eksik kaldıkları noktalar varsa onlara değindik. Öğrencilerimiz bu süreçte verimi en üst seviyede aldıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Gülben Güven kampın güzel geçtiğinden bahsederek, "Günde yaklaşık 300 ile 400 arası soru çözdük. Çözemediğimiz soruların da tamamını hocalarımıza çözdürdük, bu bizim için çok iyiydi." dedi.

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