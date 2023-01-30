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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da öğrenciler yarıyıl tatilini BİLSEM'de aldıkları kurslarla değerlendiriyor

AA

Iğdır'da öğrenciler yarıyıl tatilini BİLSEM'de aldıkları kurslarla değerlendiriyor

IĞDIR (AA) - Iğdır'da öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkez'inde (BİLSEM) aldıkları kurslarla yarıyıl tatilini verimli değerlendiriyor.

Merkezi kullanan 92 öğrenci, robotik kodlama, görsel sanatlar, müzik, yabancı dil, bilimsel araştırma teknikleri, akıl ve zeka oyunları atölyelerinde eğitim görüyor.

Iğdır BİLSEM Müdürü Ercan Cangel, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultunda ara tatilinde 7 farklı atölyede eğitim verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin bu kurslara çok istekli ve ilgili olduğunun ifade eden Çengel, "Özellikle Bakanımız Mahmut Özer'e minnettarız. Bu konuda velililerimizden çok olumlu dönüş alıyoruz. Öğrencilerimiz de çok memnun ve çok istekliler. Kapasitemiz bazında 92 öğrenci kurs aldı, bu 2 haftalık ara tatili boyunca devem edecek." dedi.

Kursiyerlerden Enes Musaf Güneş de yarıyıl tatilinde bilgisayarda oyun oynamak yerine robotik kodlama eğitimi aldığını anlattı.

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