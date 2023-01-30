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IĞDIR (AA) - Iğdır'da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü seyrediyor.





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