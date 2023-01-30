Iğdır'da kar yağışı etkili oluyor

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle sürücüler kontrollü seyrediyor.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
İLGİLİ HABERLER
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.