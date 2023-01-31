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Ağrı Dağı Karasu Sulak Alanı'nda kışın 38 kuş türünün yaşadığı belirlendi

AA

Ağrı Dağı Karasu Sulak Alanı'nda kışın 38 kuş türünün yaşadığı belirlendi

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden olan Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu Sulak Alanı'nda kış mevsimi olmasına rağmen 38 kuş türünün yaşadığı tespit edildi.

KuzeyDoğa Derneği ve gönüllülerce Iğdır'da devam eden Kış Ortası Kuş Sayımı (KOKS) çalışmalarında, kuş yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ayrıntılı sayımlar yapılıyor.

Her yıl profesyonel gözlemci ve bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, sulak alanlarda yaşayan kuş türleri kayıt altına alınıyor.

Ağrı Dağı'nın zirvesindeki kar ve buzulların erimesi sonucu gelen sularla beslenen Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı da ev sahipliği yaptığı kuş türleriyle dikkati çekiyor.

Bugüne kadar 195 kuş türünün kayıt altına alındığı sulak alanda, kış aylarında da 38 türün yaşadığı tespit edildi.

- Bölgede 3 bin kuş da kayıt altına alındı

KuzeyDoğa Derneğince alanda yapılan kuş sayımlarında su kuşları, yırtıcı ve ötücü türlerden 38 tür ve 3 bin kuş kayıt altına alındı.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, yapılan sayımlarda elde edilen verilerin Karasu Sulak Alanı'nın önemini gösterdiğini söyledi.

Sulak alanın yaz ve bahar aylarında olduğu gibi kışın da birçok kuşa ev sahipliği yaptığını ifade eden Şekercioğlu, "Karasu Sulak Alanı'mız, dünya çapında önemli bir sulak alan. Bu alanda resmi kış ortası kuş sayımını gerçekleştirdik. 5 saat içinde 38 türden yaklaşık 3 bin kuş saydık, bunların içinde birçok su kuşu var." dedi.

- "Ekoturizm açısından kıymetli bir alan"

Ağrı Dağı Milli Parkı içinde bulunan sulak alanın görülmesi gereken önemli doğal güzelliklerden olduğunu belirten Şekercioğlu, şöyle konuştu:

"Burası esasında 200'den fazla kuş türü barındıran çok önemli bir alanımız. Ağrı Dağı, kar ve buzullarının erimesiyle sürekli beslenen, daha iyi korunması ve ekoturizm açısından değerlendirilmesi gereken çok kıymetli bir alan. Iğdır'dan ulaşımı çok rahat, 20 dakika içinde buradasınız. Bir tarafı muhteşem bir sulak alan, bir tarafı da Ağrı Dağı'nın donmuş lav kayalıklarının ortasından geçen rahat bir yolla çok keyifli gözlem fırsatı var."

Şekercioğlu, mevcut kuşların yanı sıra göç dönemlerinde 150'den fazla türün de bu alanda görüldüğüne işaret ederek, kuş gözlemcilerini bölgeye davet etti.

Bölgenin dünya çapında bir gözlem alanı olduğunu vurgulayan Şekercioğlu, "Kış ortasında, birkaç saat içinde bile 38 kuş türünün gözlemlenmesi, buranın kışlayan kuşlar için de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Üreme ve göç zamanında diğer türleri de görmek mümkün. Bunların arasında en önemlilerinden biri de yeşil arı kuşudur. Birkaç ay önce Iğdır için çok önemli bir tür olan ak kuyruklu kızkuşu da kaydedilerek kuş türü listesine girdi." ifadesini kullandı.


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