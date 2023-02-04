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IĞDIR (AA) - Iğdır'da "dur" ihtarına uymayan panelvan araçta 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Suveren Jandarma Komutanlığındaki arama noktasında düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen bir araç jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine kaçan aracın önünü keserek durdurmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu sürücü, aracı Demirel Caddesi'nde bırakıp kaçtı.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaçan sürücü ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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