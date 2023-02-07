Iğdır'da iki kardeş biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Ali Karaduman (6) ve Eren Karaduman (4) kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri parayı depremzedelere gönderdi.

Iğdır Valiliğince Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesinde, 10 ilin etkilendiği depremde zarar görenlere yönelik açılan yardım çadırına vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

Kentin dört bir yanından gelen vatandaşlar, aldıkları malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere çadırdaki görevlilere teslim ediyor.

Çadırın ziyaretçilerinden Karaduman kardeşler de harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını depremzedelere göndermek istedi.

Görevliler, aileleriyle gelen kardeşlere, çadırda nakit toplanmamasından dolayı AFAD hesabına yatırmalarını istedi.

Karaduman ailesi, kumbaradaki paraları çıkarıp AFAD'ın depremzedeler için açtığı hesaba göndererek destek oldu.

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