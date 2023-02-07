Iğdır ve Kars'tan 207 korucu ve astsubay deprem bölgesine gönderildi

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IĞDIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Iğdır ve Kars'tan 195 güvenlik korucusu ile 12 astsubay deprem bölgesine sevk edildi.

Depremin etkilediği alanlarda arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görevli Afet ve Acil Durum Eğitimi almış gönüllü 150 güvenlik korucusu ve 12 astsubay deprem bölgesine gönderildi.

Ekipleri yolcu eden İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan, personele hitaben yaptığı konuşmada, 10 ilde olağanüstü hal ilan edildiğini hatırlattı.

Birkaç ilde hasar olduğunu ifade eden Demirhan, "İçişleri Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda sizleri deprem bölgesine göndereceğiz. Dün 50 kişilik gurubumuzu gönderdik. Biraz önce onlardan sevindirici haber aldık, 2 kadın mağdurumuzu kurtarmışlar. Bunun da sevincini yaşıyoruz. Hepinize gönüllü olarak katıldığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

Iğdır Güvenlik Korucuları Başkanı Mehmet Abiş de güvenlik korucuları olarak her zaman göreve hazır olduklarını, devletin emrinde gönüllü olarak deprem bölgesine gittiklerini söyledi.

Kars'tan da deprem bölgelerinde yardım amaçlı 45 güvenlik korucusu gönderildi.

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