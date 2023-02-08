Doğu Anadolu'da depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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IĞDIR/AĞRI/ARDAHAN/ERZİNCAN - Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde etkili olan depremlerde yaralananlar için Iğdır, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ediyor.

Iğdır'da depremzedeler için Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Türk Kızılayın bağış aracı konuşlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren buraya gelen vatandaşlar, kan vermek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Türk Kızılay Iğdır Şubesi yönetiminde görevli Kakan Küçükerdem, AA muhabirine, vatandaşların depremzedelere kan bağışında bulunmak için yoğun talepte bulunduğunu söyledi.

Kan bağışında bulunan Ersoy Akday da depremzedeler için kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Tüm ülkemize geçmiş olsun. İnşallah bu verdiğimiz kanımızla depremzedelere bir faydamız olur." diye konuştu.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da kan vermenin yanından makbuz karşılığı nakdi bağışta bulundu.

- Ağrı

Ağrı'da da vatandaşlar depremin ilk gününden bu yana Türk Kızılayın kan alma birimine gelerek bağışta bulunuyor.

Kentte yoğun kan bağışı talebi üzerine kapasite artırımına gidildi.

- Ardahan

Ardahan'da da vatandaşlar, PTT kavşağındaki Kızılay Kan Merkezi'ne akın etti.

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen vatandaşlar işlem yapmak için uzun süre sıra bekledi. Sıra bekleyen vatandaşlara da esnaf çay ikramında bulundu.

Kızılay Ardahan Şube Başkanı Özcan Şentürk, AA muhabirine, kentte 3 gündür kan bağışı kampanyasına vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Ardahanlılara teşekkür etti.

- Erzincan

Erzincan'da ise kan bağışına yoğun ilgi olunca Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne destek olarak Cumhuriyet Meydanı'nda boş bir iş yerinde bağışlar kabul edilmeye başlandı.

Kan vermek için buraya gelen vatandaşlardan şartları tutanlardan kan bağışı alınıyor. Bugüne kadar bağışçılardan yaklaşık 900 ünite kan toplandığı öğrenildi.

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