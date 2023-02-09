Iğdır'ın köylerindeki kadınlar tandırları depremzedeler için yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'ın köylerindeki kadınlar tandırları depremzedeler için yaktı

AA

Iğdır'ın köylerindeki kadınlar tandırları depremzedeler için yaktı

IĞDIR (AA) - Iğdır'daki köy kadınlarının tandırlarda pişirdiği ekmekler, depremden etkilenen illere gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Iğdırlı kadınlar da depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek oluyor.

Halfeli Beldesi Belediyesi, depremzedeler için gönüllü ekmek göndermek isteyen kadınlara un dağıttı.

Kadınların tandır başında hazırladığı ekmekler, AFAD koordinesinde ambalajlanarak deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Turgut Özel Mahallesi Muhtarı Reşat Göktaş, köylerindeki kadınların depremzedeler için gönüllü olarak tandır ekmeği pişirdiğini söyledi.

- "Milletimiz bir olmuş, tek yürek olmuş"

Böyle günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Göktaş, "Milletimiz bir olmuş, tek yürek olmuş. Bu manada yardımlaşma ve dayanışma anlamında çok büyük gönül bağı oluşmuş. Kadınlarımıza ve gönüllü ailelerimize bu desteklerinde dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kadınlardan Hülya Derincay ise depremzedeler için ellerinde tek gelen şeyin ekmek pişirmek olduğunu belirterek, "Bu acı hepimizin açısıdır. Bu ekmek kolay bayatlamıyor, daha doyurucudur. Herkesin depremzedeler için elinden geleni yapmanı tavsiye ediyorum. Allah onlara yardım etsin, şifa versin ailelere yardım etsin." diye konuştu.

Şerife Öztürk de imkanları olmadığı için kadınlarla bir araya gelip neler yapabilecekleri hakkında konuştuklarını anlattı.

Bunun üzerine ekmek pişirmeye karar verdiklerini dile getiren Öztürk, "Sayın Valimize ve Halfeli Belediye Başkanımıza teşekkür ederim, bize un gönderdi. Biz de bu undan ekmek pişiriyoruz. Depremzedelere bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır'da kan vermek için eksi 5 derecede kuyruğa girdiler
YEREL HABERLER Iğdır'da kan vermek için eksi 5 derecede kuyruğa ...
Doğu Anadolu'da depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da depremzedeler için kan bağışı ...
Iğdır ve Kars'tan 207 korucu ve astsubay deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Iğdır ve Kars'tan 207 korucu ve astsubay deprem ...
Iğdır'da iki kardeş biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Iğdır'da iki kardeş biriktirdikleri parayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.