Iğdır ve Kars'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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IĞDIR/KARS (AA) - Iğdır ve Kars'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere yardım seferberliği devam ediyor.

Iğdır'da kurulan yardım toplama çadırlarına vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarca getirilen malzemeler deprem bölgelerine gönderilirken devletin imkanları da adeta seferber edildi.

Iğdır Valiliğinden alınan bilgiye göre, depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine 350 bin gıda kolisi, 65 tır, 1100 projektör ışık, 20 bin battaniye, 15 bin ısıtıcı, 171 bin tandır ekmeği, 605 bin paket su ve 80 bin 500 paket süt gönderildi.

Ayrıca kentten yardım için giden 700 personel, 66 sağlık çalışanı, 54 iş makinesi, 12 yemek aracı, 11 ambulans ve 85 araç deprem bölgesinde görev yapıyor.

Depremden etkilenen 20 aile ise Iğdır'a getirilip kamu ve özel misafirhanelere yerleştirildi.

Kentte yakınları olan ve depremden etkilenen 510 kişi ise yakınlarının evlerine yerleşti.

- Kars

Kars Valiliği koordinesinde başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Bu kapsamda bugün 1 tır yem, saman, çadır ve 2 tır da konteyner gönderildi.

Kars'tan deprem bölgesine bugüne kadar 94 yardım tırı ulaştırıldı.

Arpaçay ilçesinde de köylüler taziye çadırlarını bağışladı. İl Özel İdaresine teslim edilen çadırlar, AFAD İl Müdürlüğüne getirildi.

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