Iğdır'da firari hükümlü baba ve oğlu çatı katı ile sığınakta yakalandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü baba ile oğlu, çatı katı ve sığınakta gizlenirken yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten adam öldürme" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. ile aynı suçtan 9 yıl kesinleşmiş cezası bulunan oğlu H.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Panik köyündeki bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, Y.Ş'yi yatak odasında oluşturduğu sığınakta, H.Ş'yi ise çatı katındaki bir bölümde gözaltına aldı.



Firari hükümlü baba ve oğlu, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.



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