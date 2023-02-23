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Iğdır'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA

Iğdır'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kentteki bir adreste yapılan aramada bulaşık makinesi ve çeyiz sandığı içine gizlenmiş 1410 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 1'i İran, 1'i Azerbaycan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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