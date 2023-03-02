Ağrı Dağı bölgesinden Türkiye'ye girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 21 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı Dağı eteklerindeki kırsal bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine termal kamerayla gözetleme yapıldı.

Gözetlemelerde fark edilen hareket halindeki 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Türkiye-İran sınırı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki alandan yurda girmeye çalışırken yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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