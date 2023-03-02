Iğdır'da koruma altındaki çocuklar topladıkları parayla depremzede akranlarını giydirecek

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da koruma altındaki çocukların, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından topladıkları 50 bin lirayla alınan kıyafetler, afet bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim edildi.

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce koruma altında bulunan 4-18 yaş arasındaki çocuklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye destek için yardım kampanyası başlattı.

Kampanyaya personelin de destek vermesiyle toplanan 50 bin lira ile her yaş grubundaki depremzede çocuk için kıyafet alındı.

Paketlenen kıyafetleri araçlara yükleyen çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hakan Uşma nezaretinde deprem bölgesine gönderilmek üzere Iğdır Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) teslim etti.

İl Müdürü Uşma, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altında bulunan çocuklar ve 258 personelin yardım kampanyasına 50 bin lira topladıklarını söyledi.



Uşma, "Çocuklarımız ve psiko-sosyal destek ekiplerimizle alınan ortak kararla bu miktarın hepsi depremzede çocuklarımızın ihtiyacı doğrultusunda giyim olarak harcandı ve AFAD'a teslim edildi. Aziz milletimizin yaralarını sarıp dertlerine deva olabilmenin umuduyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah bu güzel ülkeye bir daha böyle afetler ve acılar yaşatmasın." dedi.

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