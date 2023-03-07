Iğdır'da horoz dövüştüren 102 kişiye 464 bin 508 lira ceza verildi

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da horoz dövüştüren 102 kişiye 464 bin 508 lira idari para cezası uygulandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alikamerli Mahallesi'ndeki bir ikamette horoz dövüşü için organizasyon düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon yapan ekipler, F.D. tarafından düzenlenen organizasyonda, horozların dövüşmesi için pist ve ring kurulduğu, katılımcıların iddiaya girerek horoz dövüşüne katıldığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, Türkiye'nin farklı kentlerinden horoz dövüşünü izlemeye ve organizasyona katılmaya gelen 102 kişiyi yakaladı.

Bu kişilere, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında "hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak" suçundan 464 bin 508 lira idari para cezası uygulandı.

F.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çeşitli yerlerinden yaralanan 30 horoza el koydu.

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