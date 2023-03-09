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Iğdır'da usta öğretici ve kursiyerler depremzedeler için kıyafet dikme mesaisinde

AA

Iğdır'da usta öğretici ve kursiyerler depremzedeler için kıyafet dikme mesaisinde

IĞDIR (AA) - Iğdır Halk Eğitim Merkezine bağlı faaliyet yürüten usta öğretici ve kursiyerler, depremzedeler için eşofman ve çocuk kıyafeti üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Iğdır Halk Eğitim Merkezi'nde depremzedelerin ihtiyacına yönelik eşofman ve çocuk kıyafetlerinin üretimi aralıksız sürdürülüyor.

Merkezde görevli usta öğretici ve kursiyerlerce, Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin atölyesinde dikilen kıyafetler, deprem bölgesine gönderilmek özere AFAD'a teslim ediliyor.

Merkezin Müdürü Musa Ölmez, AA muhabirine, depremin ikinci gününden itibaren mevcut kurslarda depremzedelere yönelik kıyafet dikimi yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Gerekli malzemelerin alınmasıyla kursiyerlerinin hemen kıyafet üretimine başladığını ifade eden Ölmez, "Üretime başlarken AFAD'ın bize bildirdiği ihtiyaç duyulan kıyafetleri diktik. Ürettiğimiz kıyafetleri günlük ve haftalık olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a teslim ediyoruz." dedi.

Usta öğretici Elif Koçak ise yaptıkları hızlı planlamanın ardından depremzedeler için kıyafet üretmeye başladıklarını söyledi.

Ekiple birlikte yoğun bir çalışmanın içine girdiklerini dile getiren Koçak, "Şu anda eşofman takımları üretiyoruz. Daha önce de şapka, tunik, yelek ve çocuk kıyafetleri diktik. Bu üretimlere devam edeceğiz. Depremden zarar görenlerin Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.


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