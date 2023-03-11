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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

AA

Iğdır'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

IĞDIR (AA) - Iğdır'da SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlara aşı yapılmasına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına önlem olarak tüm hayvan hareketliliğinin yasaklandığı kentte, büyükbaş hayvanları aşılamak için çalışma sürdürüyor.

Oluşturulan 15 ekip, kentin farklı noktalarındaki hayvan çiftlik ve ahırlarını gezip aşılama yapıyor.

Aşı yapılan çiftliklerde dezenfeksiyon çalışması da yapan ekipler, çiftçilere broşür dağıtarak virüse karşı önlem almalarını sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte hafta sonu olmasına rağmen tüm ekiplerin şap hastalığıyla mücadele etmek için sahada olduğunu söyledi.

Aşı çalışmalarının yanında güvenlik önlemleri de aldıklarını ifade eden Yolcu, "Biyogüvenlik önlemleri ne şekilde alınır, bununla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Broşürler oluşturduk, her ziyaret ettiğimiz işletmede üreticilerimizin ne şekilde tedbir alacakları konusunda bilgilendirme sağlamak adına da çalışmalarımız devam ediyor. Bizim 2023 programımız 60 bin hayvana aşı yapmak, zaman yeterli olduğu sürece daha ileriye gidip kısmen küçükbaş hayvanlara da aynı aşılardan yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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