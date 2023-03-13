IĞDIR (AA) - Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Iğdır sınırlarındaki sulak alanda, suya gövdesi dışarda kalır şekilde dalıp yiyecek arayan ördekler objektife yansıdı.
Yurdun en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar, çok sayıda yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.
Milli parkın Iğdır tarafında, havaların ısınmaya başlamasıyla doğa canlanmaya başladı.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, sulak alanda beslenen çamurcun ördeklerini, beslenirken kayıt altına aldı.
Suya gövdesi dışarda kalır şekilde dalıp yiyecek arayan yaban ördeklerinin beslenme yöntemi ilginç görüntüler oluşturdu.