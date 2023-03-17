Iğdır'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların üst ve araçlarında aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 10 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.