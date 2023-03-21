Iğdır'da ruhsatsız silah operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da ruhsatsız silah kullanımına yönelik operasyonlarda 1 zanlı tutuklandı, 16 kişi hakkında işlem başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, ruhsatsız silah kullanımına yönelik 16 ayrı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 tabanca ve 72 tabanca şarjörü ile 30 kalaşnikof, 145 tabanca, 2 bin 925 av tüfeği ve 1340 ses fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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