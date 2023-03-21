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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Iğdır'da basınla buluştu:

AA

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Iğdır'da basınla buluştu:

IĞDIR (AA) - Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, Iğdır'da gazetecilerle bir araya geldi.

Sinan Oğan, kentteki bir otelin toplantı salonunda gazetecilere, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanması gereken 100 bin imza çalışmasına başladıklarını söyledi. Iğdır'ın Türk dünyasına açılan kapı olduğunu ifade eden Oğan, şöyle konuştu:

"Yarın sabah 08.00 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığımızın resmiyet kazanması için 100 bin imzanın toplanacağı gün. İnşallah biz yarın hem Iğdır'da hem de Türkiye'deki 81 vilayette imza toplama çalışmalarını başlattık. Kısa sürede de bunu neticelendireceğiz. Biz Ata İttifakı'nı oluşturan partiler Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi olarak yola çıktık. Çıktığımız bu yolda da önce 100 bin imzayı tamamlayıp ardından bu yarışa ortak olmak istiyoruz. İlk gelen anketler bize gösteriyor ki Türk milleti, Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler, Sinan Oğan'a sahip çıkmış durumdalar."

Oğan, siyasi yelpazede Türkiye'de 4 ana eğilimin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Birisi yüzde 10 civarında HDP'nin oluşturduğu kitle. İkincisi yüzde 30 civarında siyasal İslam ve muhafazakarların oluşturduğu kitle ki bunların adayı Sayın Erdoğan. Diğer kitle sol ve sosyal demokratların oluşturduğu kitle ki onların da adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Ama 'Türk milliyetçisiyim, Atatürkçüyüm' diyen, Atatürk'ün yolundan gidenlerin bir adayı yoktu. Siyasi yelpazede Türk milletinin, Türk milliyetçilerinin temsili eksik kalıyordu ve biz de bu nedenle aday olmaya karar verdik."

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