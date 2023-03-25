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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da çiçek açan kayısı ağaçları FPV dronla görüntülendi

AA

Iğdır'da çiçek açan kayısı ağaçları FPV dronla görüntülendi

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'de kayısı üretiminin en yoğun yapıldığı illerden Iğdır'da, çiçek açan kayısı ağaçları FPV dronla görüntülendi.

Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla birçok meyve ve sebze türünün yetiştirildiği kentte, kayısı üretimi de önemli yer tutuyor.

Yıllık 40 bin tondan fazla kayısı hasadı gerçekleştirilen ve 300 bin civarında kayısı ağacı bulunan bahçeler, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Iğdır Ovası'ndaki kayısı üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı Melekli beldesindeki bahçeler, yazın meyvesi, sonbaharda ağaçların sararan yaprakları, ilkbaharda ise beyaz çiçekleriyle fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

- "Her yıl mart ayında kayısı ağaçları çiçeklerini açar"

Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, AA muhabirine, Iğdır'da üretilen kayısının önemli bir bölümünün beldedeki bahçelerden karşılandığını söyledi.

Kayısı bahçelerinin yoğun ziyaretçi çektiğini ifade eden Coşar, "Her yıl bahar aylarında, özellikle mart ayının gelişiyle tabiat canlanır ve Iğdır’daki kayısı ağaçları güzel bir şölen gibi çiçeklerini açarlar. Kayısı ağaçlarımız yaz, ilkbahar ve sonbaharda ayrı güzeldir. Özellikle bahar ve sonbahar mevsimlerinde adeta ziyaretçi akınına uğruyor." dedi.

Coşar, bu yıl geçen yıla göre daha bereketli bir sezon beklediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kayısı bölge halkına ciddi anlamda bir gelir getirmektedir. Iğdır'da yetiştirdiğimiz kayısının yurt dışına ciddi anlamda ihracatı yapılıyor. Sofralık kayısı üretildiği için başka alanlarda işlemesini yapamıyoruz fakat sofralık olarak ciddi tüketimi var. Kayısımız göndermiş olduğumuz dış ülkelerde ve vatanımızın diğer şehirlerinde beğeniliyor, tadına bakanlar 'böyle bir lezzet, böyle bir tat yok' diyorlar. "

Coşar, herkesi kentteki kayısı bahçelerini görmeye davet etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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