Iğdır'da vatandaşları motosikletli davulcular sahura uyandırıyor

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da vatandaşları, sorumlu oldukları mahallelere yetişebilmek için motosiklet üzerinde davul çalan mobil davulcular sahura kaldırıyor.

Kentte düğünlerde davulculuk yapan yöresel müzisyenler, ramazan ayının gelmesiyle beraber oruç tutacak vatandaşları sahura kaldırıyor.

Akraba iki genç, kent merkezindeki Emek, Karaağaç, Özgür, Topçular ve Bağlar mahallelerinde motosikletleriyle çalışıyor.



Sorumlu oldukları mahallelere zamanında yetişebilmek için gençler, motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşları uyandırıyor.

Davulcularında Adem Koç, düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağladıklarını, ramazan ayının gelmesiyle birlikte ramazan davulculuğu yaptıklarını söyledi.

Tek mesleklerinin davulculuk olduğunu belirten Cem Koç, "Kar yağmur demeden her gece vatandaşları davul çalarak sahura uyandırıyoruz. Bize ayrılan bölge çok geniş olduğu için motosikletle dolaşarak bu işi yapıyoruz." dedi.

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