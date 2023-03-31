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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği

AA

Iğdır'da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fidan Otizm Derneği ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteklediği program kapsamında Iğdır Kışla Semt Sahası'nda farkındalık etkinliği yapıldı.

Otizmli bireylerinin ailelerin de katıldığı etkinlikte, boyama yapan çocuklar, daha sonra uçurtma uçurdu.

Özel çocuklar, program sonunda katılımcılarla mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, etkinlikte farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, "2008 yılında beri Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan otizme dikkat çekmek amacıyla farkındalık ilan edilmiş bir gündür. Biz de bugün ilimizde paydaş kurumlarımızla değişik etkinlikler düzenledik. Bu manada hem bugüne dikkati çekmek hem de çocuklarımızın eğlenmelerini istedik. Otizmde, erken teşhisle tedavi edilmesi çocuklarımızın yaşam kalitesini artırmaktadır. Biz de özel çocuklarımızın sosyalleşmesini ve eğitimlerinin daha iyi yapılması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

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