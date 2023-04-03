Iğdırlı kadınlar kurslarla hem Kur'an öğreniyor hem de okuryazar oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Iğdır'da hayata geçirilen "Elif-Ba'dan Alfabe'ye Projesi" ile kadınlar hem Kur'an öğreniyor hem de okuryazar oluyor.

Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğindeki proje kapsamında, gençlik merkezleri ile köy ve mahallelerdeki camiler kadınlar için tahsis edildi.

Burada açılan Kur'an kursuna katılan kadınlar için de ayrıca okuma yazma kursları eklendi.

6 aylık ilk dönem kursundan faydalanan 270 kadın, hem Kur'an-ı Kerim'i öğrendi hem de okuma yazmayı öğrenerek okuryazar oldu.

Paydaş kurumlar bir taraftan il genelinde tarama faaliyetini yürütürken kurslarda eğitimleri devam eden 100 kadının haziranda kursu bitirmesi planlanıyor.

Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Ölmez, AA muhabirine, Iğdır'daki camilerde kadınlara yönelik düzenlenen projenin önemli bir açığı kapattığını söyledi.

İl Müftülüğünce camilerde açılan Kur'an kurslarında birçok kadının okuma yazma bilmediğinin tespit edildiğini, bunun üzerine de projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Ölmez, "Biz de bütün Kur'an kurslarında okuma yazma kursları açtık. Kadınlarımız, günlük hayatlarında çok büyük zorluklar yaşadıklarını söylüyorlar. Kadınlarımız, zorluklar yaşamamak adına okuma yazma öğrenmek için açtığımız kursa yoğun ilgi gösterdi." dedi.

- 270 kadın mezun oldu

Projenin verimli geçtiğini dile getiren Ölmez, "Proje dahilinde 270 kadınımız mezun oldu. Yaklaşık 100 kadınımız daha hem okuryazar hem de Kur'an öğrenmek için kurslarımıza katılıyor." diye konuştu.

Projeye kadınların ilgisini aktaran usta öğretici Şeyma Yılmaz ise "Mahallemizde birçok ablamız, teyzemiz okuma yazma bilmiyordu. Açtığımız okuryazar kursuna teyzelerimiz büyük bir heyecan ve azimle katılıyor. Kursu bitirenler, günlük hayatlarında okuma bildikleri için problem yaşamadıklarını söylüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Kur'an kursu hocası Necibe Özdemir de yıllardır Kur'an dersi verdiğini belirterek, "Hem okuma yazma hem de Kur'an okuma kursu yöredeki kadınlarımız için çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

- Artık Kur'an da okuyor ismini de yazabiliyor

Kursiyerlerden 66 yaşındaki Kibar Pala, "Bu kursla hem okumayı söktüm hem Kur'an öğrendim. 3 defa hatim yaptım hem de okuma yazmayı da öğrendim. Şimdi telefonlarımdaki isimleri, numaraları kimsenin yardımı olmadan buluyorum. Bu da benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Çarşıya çıktığımda artık tabelaları da okuyorum ismimi de yazabiliyorum." dedi.

54 yaşındaki Halime Taşkıran da önce Kur'an öğrenmeye geldiği kursta okuma yazma bilmediği için alfabeyi de öğrenmeye başladığını belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.