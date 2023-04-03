Iğdırlı kadınlar kurslarla hem Kur'an öğreniyor hem de okuryazar oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdırlı kadınlar kurslarla hem Kur'an öğreniyor hem de okuryazar oluyor

AA

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da hayata geçirilen "Elif-Ba'dan Alfabe'ye Projesi" ile kadınlar hem Kur'an öğreniyor hem de okuryazar oluyor.

Iğdırlı kadınlar kurslarla hem Kur'an öğreniyor hem de okuryazar oluyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Iğdır'da hayata geçirilen "Elif-Ba'dan Alfabe'ye Projesi" ile kadınlar hem Kur'an öğreniyor hem de okuryazar oluyor.

Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğindeki proje kapsamında, gençlik merkezleri ile köy ve mahallelerdeki camiler kadınlar için tahsis edildi.

Burada açılan Kur'an kursuna katılan kadınlar için de ayrıca okuma yazma kursları eklendi.

6 aylık ilk dönem kursundan faydalanan 270 kadın, hem Kur'an-ı Kerim'i öğrendi hem de okuma yazmayı öğrenerek okuryazar oldu.

Paydaş kurumlar bir taraftan il genelinde tarama faaliyetini yürütürken kurslarda eğitimleri devam eden 100 kadının haziranda kursu bitirmesi planlanıyor.

Iğdır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Ölmez, AA muhabirine, Iğdır'daki camilerde kadınlara yönelik düzenlenen projenin önemli bir açığı kapattığını söyledi.

İl Müftülüğünce camilerde açılan Kur'an kurslarında birçok kadının okuma yazma bilmediğinin tespit edildiğini, bunun üzerine de projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Ölmez, "Biz de bütün Kur'an kurslarında okuma yazma kursları açtık. Kadınlarımız, günlük hayatlarında çok büyük zorluklar yaşadıklarını söylüyorlar. Kadınlarımız, zorluklar yaşamamak adına okuma yazma öğrenmek için açtığımız kursa yoğun ilgi gösterdi." dedi.

- 270 kadın mezun oldu

Projenin verimli geçtiğini dile getiren Ölmez, "Proje dahilinde 270 kadınımız mezun oldu. Yaklaşık 100 kadınımız daha hem okuryazar hem de Kur'an öğrenmek için kurslarımıza katılıyor." diye konuştu.

Projeye kadınların ilgisini aktaran usta öğretici Şeyma Yılmaz ise "Mahallemizde birçok ablamız, teyzemiz okuma yazma bilmiyordu. Açtığımız okuryazar kursuna teyzelerimiz büyük bir heyecan ve azimle katılıyor. Kursu bitirenler, günlük hayatlarında okuma bildikleri için problem yaşamadıklarını söylüyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Kur'an kursu hocası Necibe Özdemir de yıllardır Kur'an dersi verdiğini belirterek, "Hem okuma yazma hem de Kur'an okuma kursu yöredeki kadınlarımız için çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

- Artık Kur'an da okuyor ismini de yazabiliyor

Kursiyerlerden 66 yaşındaki Kibar Pala, "Bu kursla hem okumayı söktüm hem Kur'an öğrendim. 3 defa hatim yaptım hem de okuma yazmayı da öğrendim. Şimdi telefonlarımdaki isimleri, numaraları kimsenin yardımı olmadan buluyorum. Bu da benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Çarşıya çıktığımda artık tabelaları da okuyorum ismimi de yazabiliyorum." dedi.

54 yaşındaki Halime Taşkıran da önce Kur'an öğrenmeye geldiği kursta okuma yazma bilmediği için alfabeyi de öğrenmeye başladığını belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukların resimlerindeki renk ve sembollere dikkat
YEREL HABERLER Çocukların resimlerindeki renk ve sembollere dikkat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.