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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdırlı kadınların tandır başında zorlu lavaş üretim mesaisi

AA

Iğdırlı kadınların tandır başında zorlu lavaş üretim mesaisi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da açtıkları işletmelerde tandır lavaşı üreten kadınların ramazan ayı dolayısıyla mesaileri zorlu geçiyor.

Tandır lavaşının iftar ve sahur için yoğun rağbet görmesi nedeniyle kadın üreticiler, ateş başında saatlerce mesai yapıyor.

Kadınlar, ramazan ayının gelmesiyle bir yandan dini vecibelerini yerine getirirken, bir yandan da işlerini aksatmadan sürdürüyor.

Tandır lavaşı üreticisi Kalemzer Güney, lavaş yapmayı annesinden öğrendiğini, eskiden sadece kendileri için pişirdiği tandır ekmeğini şimdilerde ailesinin geçimini sağlamak için yaptığını söyledi.

Oruçlu halde sıcak tandır başında ekmek pişirmenin zor olduğunu ifade eden Güney, "Sıcak tandırın yanında ekmek pişirmek zor oluyor, yemek fazla aramıyorum ama susuzluk zorluyor. İftar saatinde insanlar geliyor, sırayla ekmeklerini alıp gidiyor. Pişirdiğim ekmeğin iftar soflarında olması, hem gurur veriyor hem de çok mutlu ediyor. Bu nedenle müşterilerimi görünce üstümde yorgunluk kalmıyor ve oruç bana zor gelmiyor. Bu işi iftar saatine kadar yapıyorum, ezan okununca da orucumu açıyorum." dedi.

Gül Duran ise ramazanda hem dini vecibelerini yerine getirdiklerini hem de sıcak tandır ekmeği çıkardıklarını belirterek, "Sabah geliyoruz, hamurumuzu yoğuruyoruz. Öğleden sonra ise lavaş çıkarıyoruz . Bunları paketleyip marketlere gönderiyoruz. İftarın yaklaştığı saatlerde sıcak sıcak tap ve lavaş ekmeği çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.


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