Iğdır'da şehitler için mevlit okutuldu

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.



İl Emniyet Müdürlüğünce, Iğdır Ulu Camide cuma namazı öncesi şehit polisler için mevlit okutuldu.

Mevlidin ardından cuma namazı çıkışı vatandaşlara gül suyu ve çikolata da dağıtıldı.

Daha sonra Asri Mezarlık'ta devam eden programda, şehit mezarları ziyaret edildi, kabirlere karanfil bırakılıp Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, Vali Vekili Abdulkadir Şahin, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, polisler ve vatandaşlar katıldı.

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