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IĞDIR (AA) - Türkiye'ye İran'dan uyuşturucu getirirken Iğdır'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İran'dan gelen ve polis ekiplerince durdurulan bir araçtan indirilen bir kişinin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının içine gizlenmiş şekilde 369 gram metamfetamin bulundu.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.

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